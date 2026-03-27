真の量産車メーカーへと進化させた1966年から1973年にかけ、ランボルギーニ・ミウラによって、ランボルギーニが今日に至るまで追求し続けている明確なDNAが確立されました。【画像】最終モデル『ミウラP400SV』とミウラ・ロードスターをイメージした『アヴェンタドール・ロードスター』全83枚カウンタック、ディアブロ、ムルシエラゴ、アヴェンタドール、レヴエルトなどのモデルが今もその伝統を引き継いでいます。ミウラはラン