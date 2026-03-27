真の量産車メーカーへと進化させた

1966年から1973年にかけ、ランボルギーニ・ミウラによって、ランボルギーニが今日に至るまで追求し続けている明確なDNAが確立されました。

【画像】最終モデル『ミウラP400SV』とミウラ・ロードスターをイメージした『アヴェンタドール・ロードスター』 全83枚

カウンタック、ディアブロ、ムルシエラゴ、アヴェンタドール、レヴエルトなどのモデルが今もその伝統を引き継いでいます。ミウラはランボルギーニを真の量産車メーカーへと進化させました。



ランボルギーニ・ミウラP400SV アウトモビリ・ランボルギーニ

現在もなお、ランボルギーニ・ミウラは自動車デザインの基準であるとともに、文化的な関連性を示すモデルであり続けています。発売から60年経った今でも、その存在は色褪せるどころか、成熟し続けています。

長年にわたりミウラは、ヴィラ・デステ、ペブルビーチ・コンクールデレガンス、サロン・プリヴェ、ハンプトン・コート宮殿などで開催された主要なコンクールデレガンスで数々の栄誉ある賞を受け取ってきました。

そのデザインの卓越性、信頼感、歴史的意義が評価され、最優秀賞や審査員特別賞を受賞しています。受賞歴のあるクルマの多くは、ランボルギーニの公式部門であるポロストリコによって復元または認定されています。

同部門は、アーカイブ調査、認定、復元、主要な国際ヘリテージイベントへの参加などを通じて、ランボルギーニの歴史的伝統を保存する責務を担っています。

ランボルギーニ・ミウラP400のデータランボルギーニ・ミウラP400（1966〜1969年）

初公開：ジュネーブ・モーターショー（1966年）

エンジン：V12 3.9L、350hp/7000rpm、355Nm/5000rpm

トランスミッション：5速マニュアル、横置きエンジン

最高速度：約280km/h

0→100km/h：約6.7秒

車両重量：985kg

特徴：ロードカー分野においてミドシップエンジンを採用した初の量産車です。スチール製スペースフレームシャシーを採用し、ベルトーネのマルチェロ・ガンディーニが手掛けたフラットでエレガントなボディ構造のほか、独特なフロントデザインを生むまつ毛形状のヘッドライトを特徴としています。



ランボルギーニ・ミウラP400（1966〜1969年） アウトモビリ・ランボルギーニ

妥協のない純粋なデザインが採用されたP400がオリジナルのミウラモデルであり、今日では非常に高い希少価値を誇っています。

価格：770万リラ

ランボルギーニ・ミウラP400Sのデータランボルギーニ・ミウラP400S（1968〜1971年）

エンジン：V12 3.9L、370hp/7500rpm、390Nm/5500rpm

最高速度：約280km/h

0→100km/h：6.4秒

車両重量：1180kg

改良点：トラックの拡大、コニ製ショックアブソーバーによるシャシーチューニングの最新化、電動ウインドウを採用したほか、より高品質なインテリア（ラグジュアリーオプション）を導入し、P400比での快適性が向上しました。501台目以降は前後輪にベンチレーテッドディスクブレーキが採用されています。



ランボルギーニ・ミウラP400S（1968〜1971年） アウトモビリ・ランボルギーニ

ボディ：エアインテーク、シート、ダッシュボードに軽微な変更が加えられ、黒色アルマイト加工の代わりにクロームのウインドウフレームが採用されたほか、オプションで空調システムが用意されました。

特徴：非常にスポーティでありながら、日常的なドライブに最適なモデルです。P400Sは、オリジナルのミウラモデル本来の荒々しいパワーにわずかな高級感が加わりました。

価格：785万リラ＋35万リラ（空調システム費用）

ランボルギーニ・ミウラP400SVのデータランボルギーニ・ミウラP400SV（1971〜1973年）

エンジン：V12 3.9L、385hp/7850rpm、388Nm/5500rpm

最高速度：290km/h超

0→100km/h：5.5秒

車両重量：1245kg

改良点：エンジンとトランスミッションの潤滑システムを分離し、トラクション向上のためのリアアクスルを拡大しました。また、リアサスペンションの修正により性能が向上し、より速く、コントロールしやすい特性を備え、一部にはリミテッドスリップデファレンシャルが搭載されました。



ランボルギーニ・ミウラP400SV（1971〜1973年） アウトモビリ・ランボルギーニ

特徴：ミウラ・シリーズの最終モデルです。特徴的なまつ毛形状のヘッドライトが廃止されることでよりモダンなデザイン性を備えるとともに、同シリーズ最高のパフォーマンスと公道上の走行性能を実現しました。

価格：860万リラ

エディターズノート：記述のなかったミウラ・イオタ

今回発表されたランボルギーニ・ミウラの『公式ヒストリー』は、基本的には私が理解しているものと同じ内容でした。車名、生産台数、スペック、モデルごとの変更点、派生モデルまで明記されたのは、素晴らしいことです。

もしかしたら、お読みの方のお手元にある資料と異なっている部分もあるかもしれません。しかし、これはあくまで『ランボルギーニ・ポロストリコが2026年に発表した公式データ』として、価値あるものだと考えます。



本社のランボルギーニ・ミュージアムで、ミウラに関する展示を2027年1月まで開催中。 アウトモビリ・ランボルギーニ

ひとつ気になったのは、ミウラをベースとしたスペシャルモデル、イオタに関する記述がないことでした。文中にも出てくるボブ・ウォレスが製作したアンオフィシャルカーである、後にイオタ（J）と名付けられるマシン。

これがフェルッチオ・ランボルギーニの目に留まり、顧客に販売されたこと。そしてその後、開通前のバイパスで走行中にロールオーバークラッシュし焼失したこと。それを模したミウラ・イオタ（＝SVJ）がランボルギーニのファクトリーで複数台製作されたことは、歴史的に否定されることではありません。事実、日本でも有名なミウラ・イオタSVRはポロストリコでレストアされ、以前プレスリリースにも登場しました。

私は月刊ランボルギーニの異名もあったROSSO編集部在籍時代に『イオタ白書』（ネコ・パブリッシング刊）というムックの編集を担当し、コロナ禍にポロストリコ担当者にオンラインでその話をしたところ、現物を見たいということで、ランボルギーニ・ジャパンを通じて送ってもらったことがあります。

もしかしたら、イオタやSVJに関しても『公式ヒストリー』が語られる日がくるかもしれません。その時は心の中で、そんなムックを作った自分を誇りたいと思います。

追記：本社ミュージアムにてミウラ関連の展示を実施

3月17日に発行された別のプレスリリースでは、ランボルギーニ本社に併設されるミュージアム（ムゼオ）にて、『Born Incomparable（比類なき誕生）』と題したミウラに関する展示を2027年1月まで開催中と記しています。

そこにはベアシャシー、P400S、関連コンテンツなどを用意するほか、本年度中にミウラ・ロードスター、そしてミウラSVJを展示するとしています。

どのSVJを指すのか本稿執筆時点では不明ですが、少なくとも歴史的価値があることを補足してくれたかのようで、嬉しく感じました。