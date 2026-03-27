アスクル [東証Ｐ] が3月27日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常損益は139億円の赤字(前年同期は96.5億円の黒字)に転落した。 併せて、非開示だった通期の業績予想は連結経常損益が220億円の赤字(前期は138億円の黒字)に転落する見通しを示した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常損益は80億円の赤字(前年