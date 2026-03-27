２７日のＴＢＳ「ラヴィット！」の放送間に、ドラマ「リブート」最終回（２９日）の予告映像が流れたが、重厚な雰囲気の映像の終盤に、突然、川島明の「それもありやな！」「それはないわ！」との声が流れた。ビブラートが効いた低音ボイスで、ポップな字幕テロップも表示され、物悲しい雰囲気のドラマ予告が違和感満載となる中、「ラヴィット！」本編に戻った。「それもありやな！」「それはないわ！」の川島ボイスは、その