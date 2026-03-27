２７日のＴＢＳ「ラヴィット！」の放送間に、ドラマ「リブート」最終回（２９日）の予告映像が流れたが、重厚な雰囲気の映像の終盤に、突然、川島明の「それもありやな！」「それはないわ！」との声が流れた。

ビブラートが効いた低音ボイスで、ポップな字幕テロップも表示され、物悲しい雰囲気のドラマ予告が違和感満載となる中、「ラヴィット！」本編に戻った。

「それもありやな！」「それはないわ！」の川島ボイスは、その後に行われた「ラヴィット！」企画「川島明王」ゲームで、判定する川島がボタンを押すと流れる音声だった。

ネットでは笑いが広がり「リブート予告で放送事故すぎるｗ」「リブートのＣＭにツッコミ乗っかったのは故意？事故？」「川島さんリブートした？」「リブートのＣＭにラヴィットのテロップ被って草」「リブートの番宣でボタン押すなｗ」「結果的に意味深な感じに」「何かの伏線ｗ」「どういうお笑いだったの？」「川島明王のテロップ出すなやｗ」「ウケたｗ」「リブート予告やっぱ事故ったよねｗ」との反応が相次いだ。