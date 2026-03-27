◇ナ・リーグドジャース8─2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースのカイル・タッカー外野手（29）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に「2番・右翼」で先発出場。移籍後、初安打初打点を記録しチームの勝利に貢献した。初回の第1打席は右前打を放った先頭・大谷を一塁に置き、三ゴロ。3回の第2打席は一ゴロ、5回の第3打席も左直と凡退が続いた。それでも4─2の7