安中市が信越本線の安中〜磯部間で新駅設置を要望群馬県安中市は2026年3月24日、信越本線の安中〜磯部間で整備を検討している新駅の設置に向け、JR東日本高崎支社に要望を行いました。【地図】そこか！ココが信越本線の「新駅」想定位置です信越線は、かつて高崎駅から新潟駅を結び特急列車も多く走っていましたが、1997年の北陸新幹線開業により、横川〜軽井沢間が廃止。高崎〜横川間は「盲腸線」となり、現在は普通列車だけ