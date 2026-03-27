現地３月26日に開催された北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフパスBの準決勝で、ポーランドがホームでアルバニアと激突した。このトーナメントを勝ち抜いて、W杯出場を決めれば、本大会のグループステージでは日本、オランダ、チュニジアと戦う。立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けると、７分に決定機。左CKにファーサイドのキビオルが頭で合わせるも、わずかにゴール左に外れた。その後はチャンスを作れない時間が続