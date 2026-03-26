53歳でスペインに単身留学し、現在はジョージアに滞在中のRitaさん（56歳）。海外で暮らすようになって、「時間」について改めて考えるようになったそう。「日本にいた頃は効率よく時間を使うことがよいことだと思い、いつも時間に追われていました」と話すRitaさんが感じた、スペインやジョージア人の「時間の使い方」について語ります。夜遅くまで「だれかと過ごす時間」を大切にするスペインでは、夜になっても街がゆっくりとに