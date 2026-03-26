【METAL BUILD EXPO】 開催期間：3月27日～7月6日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （東京都千代田区神田花岡町1-1） BANDAI SPIRITSは、3月27日より開催するイベント「METAL BUILD EXPO」にて、特撮「仮面ライダーゼロワン」の「METAL BUILD」新商品と思われる展示を行なっている。 今回イベント会場では「仮面ライダーゼロワン」の展示