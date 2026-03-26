中国南西部の雲南省大理ペー族自治州祥雲県で中国の古生物学者が発見した化石標本を龍脚形類恐龍の新属種と認定され、「鳳鳴祥雲龍」と命名されました。この成果は3月25日、国際学術ジャーナル「英国王立協会オープンサイエンス」に掲載されました。前期ジュラ紀は、龍脚形類恐龍が初期の影響拡大・進化を遂げた重要な時期です。中国においてこの時期の最も著名な化石の記録は、雲南省楚雄の禄豊盆地に集中しており、前期ジュラ紀