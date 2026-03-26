雲南省で前期ジュラ紀龍脚形類恐龍の新属種発見―中国

中国南西部の雲南省大理ペー族自治州祥雲県で中国の古生物学者が発見した化石標本を龍脚形類恐龍の新属種と認定され、「鳳鳴祥雲龍」と命名されました。この成果は3月25日、国際学術ジャーナル「英国王立協会オープンサイエンス」に掲載されました。

前期ジュラ紀は、龍脚形類恐龍が初期の影響拡大・進化を遂げた重要な時期です。中国においてこの時期の最も著名な化石の記録は、雲南省楚雄の禄豊盆地に集中しており、前期ジュラ紀に形成された禄豊層からは禄豊龍、雲南龍、金山龍、星宿龍などを含む大量の龍脚形類属種が発見されており、「禄豊恐龍動物群」の核心を構成しています。しかし、楚雄以西の地域ではこれまで、恐龍が命名された例はありませんでした。

雲南省地質調査院は、中国科学院古脊椎動物・古人類研究所、中国地質博物館、楚雄師範学院、禄豊市恐龍化石保護研究センター、中国美術学院などの部門と共同で、新しい標本に対する研究を進め、国際学術ジャーナル「英国王立協会オープンサイエンス」に論文を発表し、早期分化龍脚形類恐龍の新属種を「鳳鳴祥雲龍」と命名しました。

鳳鳴祥雲龍の発見は、中国南西地区の前期ジュラ紀龍脚形類恐龍の地理的分布や多様性、進化に関する研究者の認識をさらに深めることに寄与しました。（提供/CGTN Japanese）