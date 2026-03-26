ソフトバンクのロベルト・オスナ投手が開幕１軍メンバーから外れた。２６日に公示された出場選手登録に名前が記載されなかった。小久保監督は「起用方法のところで最終の詰めが間に合わないというか、できなかったので。あとはフロントに聞いてください。現場で言えるのはそこまでです」と話した。メキシコ出身の右腕は２３年にソフトバンク入団すると２６セーブをマーク。２４年から出来高払いを含めた４年総額４０億円規模