MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。3月23日（月）の放送は、安達祐実と小田切ヒロのゲスト回。MEGUMIが、安達にブランドを立ち上げたきっかけについて質問すると、「役者業って何だろう？」と思った出来事があったと明かした。【映像】MEGUMI＆安達祐実＆小田切ヒロ、仲良し赤裸々トーク今回の放送では、MEGUMI、安達、そしてヘ