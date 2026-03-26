「役者業って何だろう？」安達祐実が新たな道へ　MEGUMIらに明かした“ブランドを立ち上げた理由”

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

3月23日（月）の放送は、安達祐実と小田切ヒロのゲスト回。

MEGUMIが、安達にブランドを立ち上げたきっかけについて質問すると、「役者業って何だろう？」と思った出来事があったと明かした。

【映像】MEGUMI＆安達祐実＆小田切ヒロ、仲良し赤裸々トーク

今回の放送では、MEGUMI、安達、そしてヘアメイクアップアーティストの小田切の仲良し3人組が集合。

ふいにMEGUMIは、コスメなどのブランドを立ち上げている安達に対し、どのような経緯だったのか質問した。

すると安達は、コスメに関しては、もともと肌が荒れやすく自分にあったモノを作ってみたいという思いがずっとあったと返答。「それと同時にコロナが流行り始めて、『役者業って何だろう？』って一旦考える時期と重なって、じゃあもう本気で（コスメも）やってみるかみたいな感じで」ときっかけを説明した。

これを聞いたMEGUMIと小田切は「（そのように）思った人いっぱいいたけど、本当にやってる人ってねえ」「ほんと！」と安達の行動力を称賛していた。