脱・コーチ依存で覚醒した若手WBCでは日本は準々決勝で敗退。残念ながら２連覇とはならなかった。「でも、実力は世界トップクラスだと思います。今、日本のスポーツ選手は世界を席巻していると言っても過言ではない。私はイチローと同い年ですが、我々が若い頃は、NBAで日本人が活躍するなんて想像だにしていなかった。隔世の感があります」こう言うのはスポーツ選手の心と身体の関わりについて研究している菅生貴之大阪体育大学教