「京浜盃・Ｊｐｎ２」（２５日、大井）雨中の決戦を制したのは２番人気のロックターミガン。３馬身差の完勝劇で重賞初制覇を決めた。１番人気のフィンガーが２着。この２頭が「第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１」（４月２９日・大井）への優先出走権をゲットした。３着には４番人気のカタリテが入った。地方馬上位の４着ゼーロス、５着サイカンサンユウにも同レースへの優先出走権が与えられた。ドバイ断念の悔しさを大井競馬場で晴