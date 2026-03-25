「京浜盃・Ｊｐｎ２」（２５日、大井）

雨中の決戦を制したのは２番人気のロックターミガン。３馬身差の完勝劇で重賞初制覇を決めた。１番人気のフィンガーが２着。この２頭が「第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１」（４月２９日・大井）への優先出走権をゲットした。３着には４番人気のカタリテが入った。地方馬上位の４着ゼーロス、５着サイカンサンユウにも同レースへの優先出走権が与えられた。

ドバイ断念の悔しさを大井競馬場で晴らした。ダート転向２戦目のロックターミガンが前走同様に楽々と、今度は初のタイトルをゲットした。

スタートこそ少し出負けしたが、二の脚を利かせてスッと２番手。逃げたアイリーズを２馬身ほど前に見ながら終始、絶好の手応え。ぬかるんだ馬場で他馬が押しながらの追走に対して、馬なりのまま４角手前で逃げ馬をかわして先頭へ。直線も鞍上のステッキに上手に反応してグイグイ末脚を伸ばす。最後は手綱を抑える余裕で３馬身差の完勝だ。

出迎えた陣営に馬上から両手を高々と掲げながら「パーフェクト！」と満面の笑みを見せた西村淳は、これが初コンビでの殊勲の星。「パドックで初めてコンタクトを取りましたが、返し馬でもいいフットワークだったし、普通なら勝ち負けになると思っていました」と揺るぎない自信を打ち明けた。自身にとっては２月の佐賀記念に続く交流重賞３勝目。南関東では２０２４年全日本２歳優駿に続く２勝目。この日は午前中から細かい雨が降り続くコンディションだったが「馬が速いから雨がよけてくれて、ぬれずに帰って来られました」と舌も滑らかだった。

ＵＡＥダービーへ向けて調整していたが、折からの中東紛争の影響で辞退するアクシデント。「（その分も）負けられない競馬だと思って臨みました」と石坂師も胸のつかえが降りたことだろう。デビュー４戦目の前走でダート初挑戦。２着にのちのサウジダービー４着馬、３着もＪＢＣ２歳優駿４着馬。これらに見事な逃げ切り勝ちはフロックではなかった。

堂々とタイトルを手に次は砂クラシック３冠に挑む。「（ドバイへ出国）検疫まで経験したのでメンタル面も強化されていたのでしょう。国内３冠を勝ちに行きたい」ときっぱり。現状、雲取賞を制して一歩リードのリアライズグリントに挑戦状をたたきつけた。