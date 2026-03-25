【空気清浄機で変わる家の空気学・3】 空気清浄機でよく見る「ナノイー」「プラズマクラスター」「ストリーマ」。名前は聞くけれど、違いがよく分からない――。そんな人のために、三つの技術が花粉にどう効くのかを整理しました。先に結論をお伝えすると、どの技術もそれだけでは花粉対策は完結しません。フィルターとの合わせ技が大前提です。●まず知っておきたい大前提イオン技術は、花粉そのものを吸い取って消す力はあり