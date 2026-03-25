聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第18弾は「DOGSO（ドグソ）」だ。――◆――◆――DOGSOとは“Denial of an Obvious Goal-Scoring Opportunity”の略称で「明白な得点機会の阻止」を意味する。サッカーの競技規則が定めるルールの中で、特に重い反則として扱われるペナルティだ。「ほぼ確実に得点になり得た場面を、反則によって潰したかどうか」を審判が判断す