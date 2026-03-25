Snow Manの宮舘涼太が3月25日に誕生日を迎え、雑誌のFujisan.co.jp公式Xが祝福メッセージとともに、これまでのソロ表紙をまとめて公開した。 【写真】宮舘涼太の過去カバーまとめ／各社からの誕生日メッセージ ■「高貴な舘様の表紙を集めてみました」 同アカウントは「3/25 お誕生日おめでとうございます」と祝福し、「高貴な舘様の表紙を集めてみました」と投稿。あわせて、宮舘が表紙を飾った複数の雑誌ビ