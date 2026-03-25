Snow Manの宮舘涼太が3月25日に誕生日を迎え、雑誌のFujisan.co.jp公式Xが祝福メッセージとともに、これまでのソロ表紙をまとめて公開した。

【写真】宮舘涼太の過去カバーまとめ／各社からの誕生日メッセージ

■「高貴な舘様の表紙を集めてみました」

同アカウントは「3/25 お誕生日おめでとうございます」と祝福し、「高貴な舘様の表紙を集めてみました」と投稿。あわせて、宮舘が表紙を飾った複数の雑誌ビジュアルがコラージュ形式で並べられている。

投稿では、宮舘が主演を務めるドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』にも触れられており、誕生日を祝うメッセージとともに今後への期待ものぞかせた。

■幅広い魅力が凝縮された6表紙

公開された表紙一覧では、かき上げ前髪に華やかなスタイリングでパイナップルに手を添えた印象的なカットから、ジャケットスタイルで猫を抱いた柔らかな表情のショット、フリルシャツにジャケットを合わせたシックな衣装でクラシカルなチェアに脚を組んで座るクールなビジュアルまで、宮舘の幅広い魅力が凝縮されている。

黒やボルドー、グレーなど落ち着いた色味を基調にしたスタイリングが多く、気品ある佇まいと端正な顔立ちが際立つ仕上がりに。それぞれ異なるムードを見せながらも、どの表紙からも宮舘らしいエレガントさがにじんでいる。

SNSでは「舘様おめでとう」「どれも麗しい」「眼福」「唯一無二の輝き」「舘様愛されてるなぁ」などの声が寄せられている。

■各所からお祝いメッセージも

さらに、宮舘の誕生日には各所から祝福メッセージも寄せられた。映画『黒牢城』公式XやTBSラジオ『宮舘涼太のロイヤルサロン』公式Xなどが、宮舘の写真を添えて祝福メッセージを投稿。幅広い現場で愛される宮舘の存在感があらためて伝わる1日となった。

Snow Man

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