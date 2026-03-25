ESA（ヨーロッパ宇宙機関）は2026年3月17日付で、「Didymos（ディディモス）」と「Dimorphos（ディモルフォス）」からなる二重小惑星に向けて飛行中の二重小惑星探査ミッション「Hera（ヘラ）」の探査機が、目的地到着に向けた最後の主要な軌道修正操縦を完了したと発表しました。2024年10月の打ち上げから約1年半。地球を守るプラネタリーディフェンス（※）の一環として実施されているHeraミッションは、いよいよ二重小惑星到着