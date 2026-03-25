ホラー作家・梨による最新刊『オブラートに包まれた怪談』（サンクチュアリ・パブリッシング）が4月7日（火）に発売される。 【画像】この求人欄 色々と『変』だと思いませんか？新感覚ホラー『この画像を見てください』 『オブラートに包まれた怪談』は単なるホラー小説ではなく、書籍という「物理媒体」であることを逆手に取った、これまでにない体験型ホラー小説。 本作には3つ