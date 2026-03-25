5月29日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開される綾瀬はるかと千鳥の大悟が主演を務める映画 『箱の中の羊』の追加キャストとして、清野菜名、寛一郎、柊木陽太、角田晃広（東京03）、野呂佳代、星野真里、中島歩、余貴美子、田中泯の出演が発表され、あわせて新予告が公開された。 参考：千鳥 大悟を主演に抜擢した是枝裕和監督の眼差し『箱の中の羊』で期待される“クセの強さ” 本作は、『そして父になる』『万引き家族