5月29日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開される綾瀬はるかと千鳥の大悟が主演を務める映画 『箱の中の羊』の追加キャストとして、清野菜名、寛一郎、柊木陽太、角田晃広（東京03）、野呂佳代、星野真里、中島歩、余貴美子、田中泯の出演が発表され、あわせて新予告が公開された。

参考：千鳥 大悟を主演に抜擢した是枝裕和監督の眼差し 『箱の中の羊』で期待される“クセの強さ”

本作は、『そして父になる』『万引き家族』『ベイビー・ブローカー』『怪物』などを手がけてきた是枝裕和が原案・監督・脚本・編集を務める、8年ぶりのオリジナル映画。是枝監督が本作で描くのは“少し先の未来”。ある夫婦がヒューマノイドを息子として自宅に迎え入れる新たな家族の物語だ。

ヒューマノイドを息子として迎え入れることになった建築士の甲本音々を綾瀬、音々の夫で工務店の二代目社長・甲本健介を千鳥の大悟がそれぞれ演じる。なお、大悟は本作が初の主演作となる。そして2人の息子である甲本翔、その姿をしたヒューマノイドを、200名以上のオーディションから抜擢された耼木が務める。

音々の妹・小滝亜利寿を演じるのは、『キングダム2 遥かなる大地へ』などの清野。本作が是枝監督作品初参加となる。さらに、健介の経営する工務店タマケンの従業員・日高玄を『爆弾』『ラストマン -FIRST LOVE-』などの寛一郎、ヒューマノイドの翔に接触する少年・今野詩季を『怪物』の柊木、音々に新居の建設を依頼する羽野夫婦の夫・潤一を、『怪物』に続いての是枝監督作出演となる角田、妻・佳澄を同じく『怪物』に続いての是枝監督作出演となる野呂が務める。

また、甲本夫婦がRE birth社で出会うヒューマノイドを息子に迎えた母親役で星野、ヒューマノイドサービスを展開するRE birth社のエンジニア役で中島が出演する。

そして、音々の母・西村信代を余、タマケンの熟練工・山縣昭男を田中が演じる。

あわせて公開された新予告には、亡くした息子・翔（耼木里夢）の代わりに迎えるヒューマノイドの到着を待つ夫婦が映し出される。「ただいま」とやってきた彼は、翔と同じ笑顔・同じ声だった。笑顔で「おかえり」と迎える妻・音々（綾瀬はるか）に対し、夫・健介（大悟）は「ワシは君のパパではない。おじさんでいいよ」と応じ、職場仲間の「（翔に）めちゃくちゃ似てますよね」という言葉にも、戸惑いを隠せない。翔が帰ってきたと錯覚しているかのようにふるまう音々の姿に「（ヒューマノイドを）すぐに返しなさい。みっともない...」と釘を刺す母・信代（余貴美子）。すれ違う両親の様子を見つめていた翔が問いかける。「ママは僕がいない方が幸せ？」 言葉がつまる音々。心に抱えた大きな穴は、どうしたら埋めることが出来るのか。やがて彼らを迎える想像を超えた未来とは。

また、本作の音楽を、現代音楽から映画・ドラマ、ポップスまでジャンルレスに活躍する坂東祐大が手がけることが決定した。

なお、『箱の中の羊』公開に先立ち、国立映画アーカイブで是枝裕和監督のレトロスペクティブの開催が決定。TVドキュメンタリーから出発し、最初の劇場長篇『幻の光』以来、国内外で高い評価を獲得してきた是枝監督。家族のあり方、個人と集団、社会制度など現代のさまざまな問題に向き合い続けてきたフィルモグラフィーを辿りながら、その作家性を探求する。

コメント清野菜名（小滝亜利寿役）脚本を読んだ時、ヒューマノイドが家族に加わることでの葛藤や喜び。だけど埋められない寂しさもあるんだと、胸が締めつけられました。監督からは「セリフを言いきらなくても、やり取りを受けて先に進んでいい」とお話しいただき、自分は型にハマりすぎていたんだ。もっと自由でいいんだと気づかされました。是枝組の現場では、役者が常に動いていて、流れによってセリフも変わっていくこともあります。それはすごくリアルで、とにかく新鮮な感覚でした。

寛一郎（日高玄役）是枝組への参加は初めてですが、一観客として新作が作られることでも幸福なのに、自分も出演することができるなんて、「ご褒美」のような、毎日が楽しみな現場でした。大悟さんは、実際お会いすると、とても色っぽくて。現場では「後ろ姿がいい」「背中がいい」と監督はじめ撮影スタッフの皆さんに言われていたのが印象に残っています。綾瀬さんは天然で不思議な雰囲気のある方ですが、すごく求心力がある方で。大悟さんと綾瀬さんの普段のやりとりが家族のような、そんな一瞬がありました。

柊木陽太（今野詩季役）『怪物』に続いての是枝組の現場だったので、スタッフさんには懐かしい方も多く、変わらないあたたかい雰囲気に家に帰ってきたような気持ちになりました。前回は一番年下でしたが、今回は年下の子たちと一緒に撮影することも多く、お兄ちゃんとしてみんなを引っ張る気持ちで演じていました。みんな元気がよく、いつもくっついてくるので、ヒューマノイド役の白いメイクが衣裳につかないように「ちょっと待って」とやり取りしたのも楽しい思い出です。

角田晃広（羽野潤一役）変わらず、穏やかな中で皆さんがプロのお仕事をされている、という現場でした。私は、家の建築を依頼する夫の役でしたが、色々な現場でご一緒している野呂さんとの夫婦役はいい意味で緊張感なく安心してできました。家づくりにおいては「女性は未来を、男性は過去を向く」という監督の言葉が印象的でした。

野呂佳代（潤一の妻・佳澄役）またご一緒できることがとても嬉しかったです。現場は、みんなが素直な気持ちでお芝居に向き合えているような不思議な空気があって、とても心地よい時間でした。AIなど現代の社会的なテーマが「是枝監督の映画になるとこういう世界になるんだな」と感じながら脚本を読みました。私と角田さんが出てきたシーンで「おっ」と思っていただけたら嬉しいです。

星野真里（ヒューマノイドを息子に迎えた母親役）久しぶりに是枝組に参加することができ、前回に続き今回も夢のような時間でした。撮影前には大きく感情を揺さぶられ、現場ではただ素直に存在させていただいた感覚です。脚本はとても難しく感じましたが、人生も同じように分からないことばかりだからこそ、ただ生きるしかないのだと感じました。息子役の惺奏さんの高いプロ意識にも大きな刺激を受け、学びの多い現場でした。

中島歩（RE birth社のエンジニア役）是枝監督作品への参加は「阿修羅のごとく」に続き二度目ですが、またしれっと参加させていただいていることがにわかに信じがたいです。俳優をはじめた時の自分に教えてあげたいです。人間をロボットのように、ロボットを人間のように見せるためにどうすればよいか、監督はじめみんなで思案しているのが興味深かったです。ちなみに僕の役は人間です。たぶん。

余貴美子（西村信代役）是枝裕和監督は隣のおじちゃまみたいに本当に優しい方。現場で「じゃあこれも」と急にセリフが増えた時には少しおたおたしましたが、常にみんなで相談しながらチームで映画を作っている感覚がありました。ヒューマノイドを通して、人の死や存在について考える時間にもなりました。

田中泯（山縣昭男役）台本を読ませていただいて、これはとても大切な映画だと確信し、「出たい！」と無理やり入っていって出していただいたような（笑） 本当に出演できて幸せでした。ありがとうございます。

坂東祐大（音楽）まさかの二作連続で是枝組に参加させていただくことになりました。チェロの独奏から、オーケストラ、合唱まで丁寧に作り込んでいます！監督の描くヒューマノイドとある夫婦との変化し続ける関係性を、音楽でも繊細に表現できたらと思っております。お楽しみに。（文＝リアルサウンド編集部）