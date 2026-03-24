アイドルグループ・乃木坂46が4月8日に発売する41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の収録内容が一部を除いて解禁された。【写真】綺麗すぎる…寄り添いあうジャケット写真が公開本作には池田瑛紗がセンターを務める表題曲と、先日の『41stSGアンダーライブ』本編最後に歌唱された「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。TYPE-Aには6期生による「桜橋を教えてくれた」を収録。TYPE-Bには41stシングル