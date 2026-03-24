乃木坂46、新シングル収録内容＆歌唱メンバー解禁 キャプテン・梅澤美波の初ソロ曲、『新参者』ライブ映像など【一覧あり】
アイドルグループ・乃木坂46が4月8日に発売する41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の収録内容が一部を除いて解禁された。
【写真】綺麗すぎる…寄り添いあうジャケット写真が公開
本作には池田瑛紗がセンターを務める表題曲と、先日の『41stSGアンダーライブ』本編最後に歌唱された「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。TYPE-Aには6期生による「桜橋を教えてくれた」を収録。TYPE-Bには41stシングル選抜メンバーによる新曲が収録され、TYPE-Cには新たな新曲「年齢の境界線」を収録。
さらに、TYPE-Dには小川彩・金川紗耶・黒見明香・柴田柚菜・瀬戸口心月・長嶋凛桜による“乃木坂野球部”の楽曲、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」が収録される。そして通常盤には5月に卒業を控える梅澤美波が歌唱する初ソロ曲「もう一つの太陽」が収録されることとなった。
また、初回盤各形態の付属される映像には『新参者 2025』のライブ映像が収録されることが決定。『新参者 2025』は2023年10月に初めて開催された乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の新規加入メンバーたちによる合同イベント「新参者」の第二弾。今回「新参者 2025」は2025年11月からTHEATER MILANO-Zaにて開催され、乃木坂46からは6期生が参加した。
また、合わせて『新参者』を過去経験している5期生メンバーによる、6期生メンバーが挑む『新参者』を語るコメンタリー映像も合わせて収録。先輩として6期生の姿に何を感じ、何を語っているのか。
表題曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は先行配信とMV（ミュージックビデオ）が公開中となっている。
【収録内容】
●TYPE-A
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.桜橋を教えてくれた
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.桜橋を教えてくれた -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.君の名は希望
2.制服のマネキン
3.走れ！Bicycle
4.おいでシャンプー
5.ぐるぐるカーテン
・5期生が語る「新参者」
五百城茉央
池田瑛紗
一ノ瀬美空
●TYPE-B
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.タイトル未定
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.タイトル未定 -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.タイムリミット片想い
2.なぜ 僕たちは走るのか？
3.ハウス！
4.狼に口笛を
5.おひとりさま天国
・5期生が語る「新参者」
井上和
岡本姫奈
●TYPE-C
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.年齢の境界線
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.年齢の境界線 -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.いつの日にか、あの歌を…
2.設定温度
3.シンクロニシティ
4.帰り道は遠回りしたくなる
・5期生が語る「新参者」
小川彩
奥田いろは
川崎桜（崎＝たつさき）
●TYPE-D
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.パシフィック・リーグに連れてって
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.パシフィック・リーグに連れてって -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.ごめんねFingers crossed
2.Same numbers
3.きっかけ
4.市営ダンスホール
5.ビリヤニ
・5期生が語る「新参者」
菅原咲月
冨里奈央
中西アルノ
●通常盤
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.もう一つの太陽
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.もう一つの太陽 -off vocal ver.-
【写真】綺麗すぎる…寄り添いあうジャケット写真が公開
本作には池田瑛紗がセンターを務める表題曲と、先日の『41stSGアンダーライブ』本編最後に歌唱された「愛って羨ましい」を全形態共通曲として収録。TYPE-Aには6期生による「桜橋を教えてくれた」を収録。TYPE-Bには41stシングル選抜メンバーによる新曲が収録され、TYPE-Cには新たな新曲「年齢の境界線」を収録。
また、初回盤各形態の付属される映像には『新参者 2025』のライブ映像が収録されることが決定。『新参者 2025』は2023年10月に初めて開催された乃木坂46、櫻坂46、日向坂46の新規加入メンバーたちによる合同イベント「新参者」の第二弾。今回「新参者 2025」は2025年11月からTHEATER MILANO-Zaにて開催され、乃木坂46からは6期生が参加した。
また、合わせて『新参者』を過去経験している5期生メンバーによる、6期生メンバーが挑む『新参者』を語るコメンタリー映像も合わせて収録。先輩として6期生の姿に何を感じ、何を語っているのか。
表題曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は先行配信とMV（ミュージックビデオ）が公開中となっている。
【収録内容】
●TYPE-A
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.桜橋を教えてくれた
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.桜橋を教えてくれた -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.君の名は希望
2.制服のマネキン
3.走れ！Bicycle
4.おいでシャンプー
5.ぐるぐるカーテン
・5期生が語る「新参者」
五百城茉央
池田瑛紗
一ノ瀬美空
●TYPE-B
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.タイトル未定
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.タイトル未定 -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.タイムリミット片想い
2.なぜ 僕たちは走るのか？
3.ハウス！
4.狼に口笛を
5.おひとりさま天国
・5期生が語る「新参者」
井上和
岡本姫奈
●TYPE-C
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.年齢の境界線
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.年齢の境界線 -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.いつの日にか、あの歌を…
2.設定温度
3.シンクロニシティ
4.帰り道は遠回りしたくなる
・5期生が語る「新参者」
小川彩
奥田いろは
川崎桜（崎＝たつさき）
●TYPE-D
DISC1
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.パシフィック・リーグに連れてって
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.パシフィック・リーグに連れてって -off vocal ver.-
DISC2
・乃木坂46 新参者2025
1.ごめんねFingers crossed
2.Same numbers
3.きっかけ
4.市営ダンスホール
5.ビリヤニ
・5期生が語る「新参者」
菅原咲月
冨里奈央
中西アルノ
●通常盤
1.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
2.愛って羨ましい
3.もう一つの太陽
4.最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ -off vocal ver.-
5.愛って羨ましい -off vocal ver.-
6.もう一つの太陽 -off vocal ver.-