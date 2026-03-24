巨人は24日、育成のエルビス・ルシアーノ投手（26）、宇都宮葵星内野手（21）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号はルシアーノが「48」、宇都宮が「68」に決定。2人は会見に臨んだ。ルシアーノはオープン戦で7試合に登板して6回1/3を1安打無失点と猛アピール。来日4年目で支配下を勝ち取った右腕は「オープン戦でいい結果だったけれど、本当に支配下につながるか確信が持てなかった。受け入れるまで時間がかかったけれ