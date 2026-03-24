緊急着陸の原因はイランの反撃？アメリカ中央軍は2026年3月19日、F-35「ライトニング II」が中東にあるアメリカ軍基地に緊急着陸したと発表しました。【画像】え、本当に損傷した？ これが、イランの防空システム捉えられるF-35ですなお、航空機は着陸に成功しており、パイロットも無事で、緊急着陸の原因や詳細については調査中としています。この緊急着陸に関して、アメリカのニュースメディアであるCNNは、イラン軍の攻撃