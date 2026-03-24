緊急着陸の原因はイランの反撃？

アメリカ中央軍は2026年3月19日、F-35「ライトニング II」が中東にあるアメリカ軍基地に緊急着陸したと発表しました。

【画像】え、本当に損傷した？ これが、イランの防空システム捉えられるF-35です

なお、航空機は着陸に成功しており、パイロットも無事で、緊急着陸の原因や詳細については調査中としています。

この緊急着陸に関して、アメリカのニュースメディアであるCNNは、イラン軍の攻撃によるものであると報じています。

また、イラン国内では複数のメディアがF-35を撃墜したと報じており、F-35と思われるシルエットの機体が地上の防空システムから攻撃される映像を公開しています。

イラン革命防衛隊（IRGC）の準公式メディアであるタスニム通信は、「アメリカとイスラエルは世界の先進国の防空システムを研究した結果、F-35を標的として撃墜できる防空システムは存在しないと考えていたが、イランの未知の国産防空システムに驚愕した」と報じており、「今後も敵（アメリカ・イスラエル）に対する新たな能力を披露するだろう」としました。

またイラン側は、ほかにもアメリカ空軍のF-15戦闘機も撃墜したと発表していますが、この件に関してアメリカ中央軍は、「『エピック・フューリー作戦』中に8000回以上の戦闘の飛行を実施したが、イランによって撃墜された機体は1機もない」と否定しています。