【Amazon：MSIゲーミングモニター セール】 セール期間：3月24日0時～4月6日23時59分 「MAG 322UP」 Amazonにて、MSIのゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。 期間中は、QD-OLEDパネルを採用したゲーミングモニター「MAG 322UP QD-OLED E16」、4K/160Hzの高精細を重視した