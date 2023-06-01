「MAG 322UP」

Amazonにて、MSIのゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。

期間中は、QD-OLEDパネルを採用したゲーミングモニター「MAG 322UP QD-OLED E16」、4K/160Hzの高精細を重視したモードとフルHD/320Hzのスピードを重視した2つのモードを切り替えて使用できるデュアルモード搭載「MAG 322URDF E16」、1500Rの湾曲パネルを採用したウルトラワイドモニター「MAG 342CQR E2」などがセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】 MSI ゲーミングモニター MAG 322UP QD-OLED E16

本製品は、4K解像度のQD-OLEDパネルを搭載した31.5インチゲーミングモニター。HDMI 2.1とVRR機能に対応し、次世代家庭用ゲーム機と接続して4K / 120Hzの高精細な映像でゲームプレイが可能だ。映像シーンに合わせ、画面の明るさやコントラスト・彩度を自動で調整する機能も搭載されている。

MSI ゲーミングモニター MAG 342CQR E2

本製品は、1500Rの湾曲パネルを採用したウルトラワイドモニター。34インチ・UWQHDの圧倒的な情報量かつ180Hz・1ms（MPRT）の高い性能を両立し、VAパネルの特徴であるメリハリの効いた美しい映像で快適にゲームプレイを楽しめる。