【Amazonセール】MSIのQD-OLEDパネル搭載31.5型ゲーミングモニターがお買い得1500R湾曲パネル採用34型ウルトラワイドモニターなどもラインナップ
【Amazon：MSIゲーミングモニター セール】 セール期間：3月24日0時～4月6日23時59分
「MAG 322UP」
Amazonにて、MSIのゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。
期間中は、QD-OLEDパネルを採用したゲーミングモニター「MAG 322UP QD-OLED E16」、4K/160Hzの高精細を重視したモードとフルHD/320Hzのスピードを重視した2つのモードを切り替えて使用できるデュアルモード搭載「MAG 322URDF E16」、1500Rの湾曲パネルを採用したウルトラワイドモニター「MAG 342CQR E2」などがセールの対象となっている。
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
【Amazon.co.jp限定】 MSI ゲーミングモニター MAG 322UP QD-OLED E16
本製品は、4K解像度のQD-OLEDパネルを搭載した31.5インチゲーミングモニター。HDMI 2.1とVRR機能に対応し、次世代家庭用ゲーム機と接続して4K / 120Hzの高精細な映像でゲームプレイが可能だ。映像シーンに合わせ、画面の明るさやコントラスト・彩度を自動で調整する機能も搭載されている。
MSI ゲーミングモニター MAG 342CQR E2
本製品は、1500Rの湾曲パネルを採用したウルトラワイドモニター。34インチ・UWQHDの圧倒的な情報量かつ180Hz・1ms（MPRT）の高い性能を両立し、VAパネルの特徴であるメリハリの効いた美しい映像で快適にゲームプレイを楽しめる。