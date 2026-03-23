周南コンビナートの海底で見つかった不発弾の爆破処理があさって（25日）行われます。今回の爆破処理では近くの桟橋などへの衝撃を和らげるため、水中に大量の気泡を発生させる「バブルカーテン」が使われることになっていて、きょう、試運転が行われました。あさって（25日）、水中で爆破処理されるのは去年9月、出光興産 徳山事業所の桟橋付近の海底で見つかった不発弾で250Kg爆弾とみられています。（河野記者）「