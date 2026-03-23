勝田貴元WRC初優勝！ 豊田会長へ直接報告！2026年FIA世界ラリー選手権第3戦サファリ・ラリー・ケニアにおいて、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team（TGR-WRT）の勝田貴元選手がWRC初優勝を達成しました。また2026年3月23日には勝田選手が豊田章男TGR-WRT会長に直接優勝の報告をしたことがSNSで報告されています。【画像】超…過酷！ これが「サファリラリー」です。（13枚）2026年3月15日に行われたWRC第3戦サファリ・ラ