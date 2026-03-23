こども食堂を支援しようと、大分県の自動車販売会社が23日、フードバンクおおいたに食品などを寄贈しました。 【写真を見る】こども食堂を支援大分日産自動車が食品600点を寄贈 フードバンクおおいたは、食品ロス削減や食事に困っている人の支援を目的に、家庭などで余った食品を集める拠点となっています。 今回、社会貢献活動の一環として、大分日産自動車が食品を寄贈することになりました。23日は橋本仁社長