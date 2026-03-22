【モデルプレス＝2026/03/22】インフルエンサーのすなずりかりんが3月21日、自身のInstagramを更新。「NANA」のキャラクターのコーディネートを公開した。【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「誰かと思った」NANAコスプレで雰囲気ガラリ◆すなずりかりん「NANA」レイラ風コーデ公開すなずりは「ジャクソンバーガー食べにレイラコーデして行ったよ またNANA見返してるんだ〜」とコメントし、漫画家・矢沢あいの人気作「NANA」の