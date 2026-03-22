すなずりかりん（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/22】インフルエンサーのすなずりかりんが3月21日、自身のInstagramを更新。「NANA」のキャラクターのコーディネートを公開した。

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◆すなずりかりん「NANA」レイラ風コーデ公開


すなずりは「ジャクソンバーガー食べにレイラコーデして行ったよ またNANA見返してるんだ〜」とコメントし、漫画家・矢沢あいの人気作「NANA」のキャラクター・レイラ風のコーディネートで作中に登場するハンバーガーを食べに行った際のショットを公開。大きな花の飾りをつけたピンクのロングヘアに白いキャミソールロングドレスを着用し、肘までの白いレースの手袋をつけた姿を披露した。

◆すなずりかりんの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「レイラコーデすごく似合ってる」「世界観にぴったり」「映画のワンシーンみたい」「スタイル抜群」「誰かと思った」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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