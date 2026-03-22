仮面高校生の妹で話題・すなずりかりん、ピンクヘアで雰囲気ガラリ「NANA」キャラコーデに反響「映画のワンシーンみたい」「世界観にぴったり」
【モデルプレス＝2026/03/22】インフルエンサーのすなずりかりんが3月21日、自身のInstagramを更新。「NANA」のキャラクターのコーディネートを公開した。
【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「誰かと思った」NANAコスプレで雰囲気ガラリ
すなずりは「ジャクソンバーガー食べにレイラコーデして行ったよ またNANA見返してるんだ〜」とコメントし、漫画家・矢沢あいの人気作「NANA」のキャラクター・レイラ風のコーディネートで作中に登場するハンバーガーを食べに行った際のショットを公開。大きな花の飾りをつけたピンクのロングヘアに白いキャミソールロングドレスを着用し、肘までの白いレースの手袋をつけた姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「レイラコーデすごく似合ってる」「世界観にぴったり」「映画のワンシーンみたい」「スタイル抜群」「誰かと思った」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「誰かと思った」NANAコスプレで雰囲気ガラリ
◆すなずりかりん「NANA」レイラ風コーデ公開
すなずりは「ジャクソンバーガー食べにレイラコーデして行ったよ またNANA見返してるんだ〜」とコメントし、漫画家・矢沢あいの人気作「NANA」のキャラクター・レイラ風のコーディネートで作中に登場するハンバーガーを食べに行った際のショットを公開。大きな花の飾りをつけたピンクのロングヘアに白いキャミソールロングドレスを着用し、肘までの白いレースの手袋をつけた姿を披露した。
◆すなずりかりんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「レイラコーデすごく似合ってる」「世界観にぴったり」「映画のワンシーンみたい」「スタイル抜群」「誰かと思った」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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