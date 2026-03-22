千葉ロッテマリーンズは、開幕戦となる27日より、千葉・幕張新都心エリアにシーズンビジュアルの選手肖像を掲出することを発表した。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』この取り組みは、幕張新都心まちづくり協議会およびQVCジャパンの協力のもと、幕張新都心エリアのさらなるにぎわい創出と2026シーズンの機運醸成を目的に実施するもの。QVCジャパンが所有するスカイウォーク下の柱9本に、種