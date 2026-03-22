千葉ロッテ、幕張新都心エリアにシーズンビジュアルの選手肖像を掲出 種市、藤原ら14選手
千葉ロッテマリーンズは、開幕戦となる27日より、千葉・幕張新都心エリアにシーズンビジュアルの選手肖像を掲出することを発表した。
【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』
この取り組みは、幕張新都心まちづくり協議会およびQVCジャパンの協力のもと、幕張新都心エリアのさらなるにぎわい創出と2026シーズンの機運醸成を目的に実施するもの。QVCジャパンが所有するスカイウォーク下の柱9本に、種市篤暉投手をはじめとする14選手のデザインを掲出する。なお、掲出期間は2026年11月30日までを予定している。
■シーズン選手ビジュアル装飾の掲出詳細
掲出場所：QVCジャパン社屋前スカイウォーク下(所在地：千葉県千葉市美浜区ひび野2-1-1)
掲出期間：2026年3月27日〜2026年11月30日（予定）
掲出選手：小島和哉投手、横山陸人投手、種市篤暉投手、田中晴也投手、益田直也投手、佐藤都志也捕手、寺地隆成捕手、藤岡裕大内野手、ネフタリ・ソト内野手、高部瑛斗外野手（※高＝はしごだか）、藤原恭大外野手、西川史礁外野手、グレゴリー・ポランコ外野手、山本大斗外野手、全14選手
【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』
この取り組みは、幕張新都心まちづくり協議会およびQVCジャパンの協力のもと、幕張新都心エリアのさらなるにぎわい創出と2026シーズンの機運醸成を目的に実施するもの。QVCジャパンが所有するスカイウォーク下の柱9本に、種市篤暉投手をはじめとする14選手のデザインを掲出する。なお、掲出期間は2026年11月30日までを予定している。
掲出場所：QVCジャパン社屋前スカイウォーク下(所在地：千葉県千葉市美浜区ひび野2-1-1)
掲出期間：2026年3月27日〜2026年11月30日（予定）
掲出選手：小島和哉投手、横山陸人投手、種市篤暉投手、田中晴也投手、益田直也投手、佐藤都志也捕手、寺地隆成捕手、藤岡裕大内野手、ネフタリ・ソト内野手、高部瑛斗外野手（※高＝はしごだか）、藤原恭大外野手、西川史礁外野手、グレゴリー・ポランコ外野手、山本大斗外野手、全14選手