フジテレビの政治討論番組『日曜報道 THE PRIME』（毎週日曜前7：30）が22日、最終回を迎えた。同番組としては7年、同局では1992年の『報道2001』から34年間にわたって日曜朝に政治討論番を放送してきたが、その歴史に幕を下ろした。【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！“日曜”朝の顔となった谷原章介最終回には茂木敏充外相がスタジオ生出演。日米首脳会談の様子を伝えながら、イラン情勢めぐる攻防の舞台裏を明かした。