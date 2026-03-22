『日曜報道 THE PRIME』が放送終了 橋下徹氏は番組最後に本音「一番しんどい番組でした」 フジテレビで34年間続いた日曜朝の政治討論番組の流れに幕

『日曜報道 THE PRIME』が放送終了 橋下徹氏は番組最後に本音「一番しんどい番組でした」 フジテレビで34年間続いた日曜朝の政治討論番組の流れに幕