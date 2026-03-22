『日曜報道 THE PRIME』が放送終了 橋下徹氏は番組最後に本音「一番しんどい番組でした」 フジテレビで34年間続いた日曜朝の政治討論番組の流れに幕
フジテレビの政治討論番組『日曜報道 THE PRIME』（毎週日曜 前7：30）が22日、最終回を迎えた。同番組としては7年、同局では1992年の『報道2001』から34年間にわたって日曜朝に政治討論番を放送してきたが、その歴史に幕を下ろした。
【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！ “日曜”朝の顔となった谷原章介
最終回には茂木敏充外相がスタジオ生出演。日米首脳会談の様子を伝えながら、イラン情勢めぐる攻防の舞台裏を明かした。また番組終盤には354回の放送の中で生まれた“生議論”の名場面を振り返った。
最後にはレギュラーコメンテーターとして6年間出演した元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏は「当事者と議論させてもらったっていうのは、本当にありがたかったです。僕も勉強になりました」と感謝した一方。「僕の思いは、口だけ勇ましい政治はやめてもらいたい。その一点だったんですね」と自らが番組を通じて伝えたかった思いを強調した。そして最後には「一番しんどい番組でした」と本音を漏らし、出演者の笑いを誘った。
『日曜報道 THE PRIME』は2019年4月7日に放送スタート。「政治」「経済」「外交・安全保障」「科学・医療」を番組「主要テーマ」に掲げ、ニュースの「当事者」と橋下徹氏がスタジオで生議論を交わすという番組内容だった。
後番組として、俳優の谷原章介がMCを務める新番組『SUNDAYブレイク.』（毎週日曜 前7：00※初回のみ前7：30〜）がスタートする。
【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！ “日曜”朝の顔となった谷原章介
最終回には茂木敏充外相がスタジオ生出演。日米首脳会談の様子を伝えながら、イラン情勢めぐる攻防の舞台裏を明かした。また番組終盤には354回の放送の中で生まれた“生議論”の名場面を振り返った。
『日曜報道 THE PRIME』は2019年4月7日に放送スタート。「政治」「経済」「外交・安全保障」「科学・医療」を番組「主要テーマ」に掲げ、ニュースの「当事者」と橋下徹氏がスタジオで生議論を交わすという番組内容だった。
後番組として、俳優の谷原章介がMCを務める新番組『SUNDAYブレイク.』（毎週日曜 前7：00※初回のみ前7：30〜）がスタートする。