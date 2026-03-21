ホンダ新型「インサイト」予約開始！ホンダは2026年3月19日、新型乗用BEV（電気自動車）「インサイト」の先行予約を開始しました。1999年に圧倒的な燃費性能を持つハイブリッドクーペとして誕生した初代から、実用的なハッチバックの2代目、そして上質なセダンの3代目へと進化を続けてきたインサイトですが、4代目となる新型はシリーズ初となるクロスオーバーSUVへと姿を変えました。【画像】超カッコいい！ これが「新型イン