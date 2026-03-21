ホンダ新型「インサイト」予約開始！

ホンダは2026年3月19日、新型乗用BEV（電気自動車）「インサイト」の先行予約を開始しました。

1999年に圧倒的な燃費性能を持つハイブリッドクーペとして誕生した初代から、実用的なハッチバックの2代目、そして上質なセダンの3代目へと進化を続けてきたインサイトですが、4代目となる新型はシリーズ初となるクロスオーバーSUVへと姿を変えました。

【画像】超カッコいい！ これが「新型インサイト」です！（30枚以上）

ホンダは、この伝統ある名前をあえて選んだ理由について、単なる名前の継承ではなく「BEVの先駆者」になってほしいという強い決意を込めたと説明しています。

新型インサイトは中国で先行展開されている「e：NS2」をベースにしており、フロントからリアまで突き抜けるようなシャープな造形が特徴です。特にサイドビューにおける、前方へ押し出すような力強い突進感は、次世代の乗り物を予感させるデザインに仕上がっています。

ボディカラーには日本初採用の「アクアトパーズ・メタリックII」を含む全5色が用意され、白く輝くフロントの「Hマーク」やアクティブコーナリングライトなど、機能性と先進性が両立されています。

インテリアに目を向けると、乗る人を優しく包み込むようなラウンドデザインの空間が広がっています。質感の高いソフトパッド素材や、視認性を妨げない楕円形のステアリングホイールなど、細部までこだわり抜かれていますが、特筆すべきはホンダ初となる革新的な機能の数々です。

冬場の快適性を高める「インテリジェント・ヒーティングシステム」は、従来のエアコンの課題であった乾燥や温まりの遅さを解消するために導入。ドアパネルやインパネ下部のロアカバーに内蔵されたヒーターからの輻射熱で体を直接温める仕組みは、まるで焚き火に当たっているような心地よさを実現しています。

風を強く出す必要がないため、肌の乾燥を防げるだけでなく、消費電力を抑えることで冬場の航続距離を約5％向上させることにも成功しました。

また、五感に訴える試みとして、好みの香りが楽しめるアロマディフューザーも搭載されています。これらは12.8インチのセンターディスプレイで直感的に操作でき、その日の気分に合わせて車内の雰囲気を変えることが可能です。

運転環境も大きく進化。国内のホンダ車で最大級となる大型ヘッドアップディスプレイが採用され、視線を落とさずにナビや安全情報の確認ができるほか、スマートフォンを鍵として利用できるデジタルキーなど、現代のライフスタイルに即したコネクテッド機能が網羅されています。

実用面においても、後席のリクライニング機構や、ゴルフバッグ3個を余裕をもって積載できる大容量の荷室など、日常からレジャーまで幅広く対応する設計となっています。

走行性能については、モーターの最大トルクを310Nmとすることで、電気自動車ならではの力強く滑らかな加速を実現。ホンダらしい「操る喜び」を追求し、低重心な設計と専用のダンパーによって、静かでフラットな乗り心地を両立しています。

航続距離は国内のホンダ車として初めて500km（WLTCモード）の大台に乗り、約40分の急速充電で実用的な運用が可能です。

新型インサイトは、2026年春に3000台が限定販売され、オンラインショップ専売の特別な内装モデルも用意されます。

インサイト復活の発表を受け、SNSなどでは多くのユーザーが反応を示しています。

まず、車名については、「インサイトの車名が戻ってくるのがうれしい」「ホンダにとって特別な名前だから、BEVでの復活は納得」と、ブランドへの愛着を感じさせる期待の声が目立ちます。

デザイン面でも、「これまでのセダンとは一線を画すシャープなSUVスタイルがかっこいい」「アクアトパーズのカラーがキレイ」と、その新鮮な未来感が高く評価されているようです。

一方で、SUVへの変貌には驚きも大きく、「インサイトといえばセダンのイメージだったので、SUVになるのは意外」「伝統の継承というよりは、全く新しいクルマに感じる」といった戸惑いの声も。

また、「3000台限定なら争奪戦になりそう」「オンライン専売の内装が気になる」など、限定モデルゆえの希少性に注目する書き込みも見られました。