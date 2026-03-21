なにわ男子の道枝駿佑（23）が21日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。過去のライブ出演で困ったことについて語った。「（当時）『Sexy Zone』さんのコンサートの時に、僕まだジュニアで中学生とかだった」と語り出した道枝。「大阪公演の本番2日前に呼ばれて十何曲振り入れるみたいなことはありましたね」と振り返った。MCの「品川庄司」庄司智春から「完全に（振りを）入れるわけでしょ？」と聞