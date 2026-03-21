イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、DFトレント・アレクサンダー・アーノルド（レアル・マドリード／スペイン）を招集外とした理由に言及した。20日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在27歳のA・アーノルドは6歳からリヴァプールの下部組織所属し、長年トップチームで活躍した後、昨年6月にレアル・マドリードに加入。今季は負傷離脱を余儀なくされる期間もあるものの、ここまで公式戦20試合出場で2