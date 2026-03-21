Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。正直に告白すると、自宅には使わなくなったトレーニング器具の墓場があります。トレッドミル、ローイングマシン、バランスボール……。どれも最初の1週間は張り切って使っていたものの、その後クローゼットの奥へ。共通する敗因は明確で、「組み立てが面倒」「運動に飽きる」「場所を取る」の3