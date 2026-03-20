TBSラジオ『荻上チキ・Session』(毎週月〜金曜17:00〜)は20日、昨年12月から体調不良で出演を見合わせていた南部広美が、3月で番組を降板すると発表した。TBS放送センター南部は、昨年12月19日から体調不良のため番組を休演。体調を崩して入院し、退院後も治療を続けており、「回復にはまだ長い時間がかかる見込みで、仕事への復帰のめどがたたない状態が続いています」という。番組、TBSラジオとしては、「いつまででも復帰を待つ