リアル夫婦が劇中でも夫婦として再共演恋仲になる役柄で共演した俳優同士が、その後、交際に発展。そして結婚。『逃げるは恥だが役に立つ』（2016年／TBS系）の新垣結衣さん・星野源さんなど、共演をきっかけに結婚されたご夫婦は少なくありません。けれどそういった俳優夫婦の場合、結婚後はツーショットを披露する機会が激減するのがセオリーのため、続編で再共演するというパターンは非常に稀有です。そんなレアケースを実現さ