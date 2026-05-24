俳優・アーティスト、のん（32）が、24日放送のMBS・TBS系『愛と知識とのんとノブ』（後3：00）で、自身初の地上波バラエティー番組MCを務めた。【貴重】『愛と知識とのんとノブ』のん、ノブのMC2ショット同番組は、のんと千鳥・ノブがMCタッグ。好きすぎてたまらない“ガチ愛さん”と、幅広い脳内データを持つ“知識さん”が、本気のプレゼンショーを繰り広げる。冒頭、ノブが「さあ、のんちゃんはじめまして、お願いします